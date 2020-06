Jovane quer defrontar Gil Vicente

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Jovane Cabral quer defrontar amanhã (21h15) o Gil Vicente, apesar de ter falhado o treino de ontem por precaução depois do traumatismo contraído no gémeo da perna direita no jogo de sexta-feira com o Belenenses SAD (triunfo leonino por 3-1), apurou oO avançado, de 21 anos, está de pé quente e até bisou com o Belenenses SAD. Tornou-se no segundo jogador do Sporting a marcar em três jogos consecutivos nesta ...