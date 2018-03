Thomas Rodriguez tinha 18 anos e jogava nas camadas jovens do Tours, em França.

14:15

La LFP a appris avec une immense émotion le décès de Thomas Rodriguez, jeune joueur du centre de formation du Tours FC



Dans ce contexte, la LFP a décidé de reporter @ToursFC / @VAFC, et de faire respecter une minute de silence sur tous les terrains → https://t.co/4E4ERVbEeK pic.twitter.com/FixwB8vp7J — LFP (@LFPfr) 9 de março de 2018

Thomas Rodriguez, um jovem futebolista de 18 anos que jogava no Tours, de França, morreu na noite de quinta para sexta-feira durante o sono. O clube anunicou a morte do atleta nas redes sociais, exclarecendo que o jovem estava a passar a noite no centro de formação da equipa do norte de França.O português Jorge Costa é o treinador da equipa principal do Tours, da 2.ª divisão francesa, desde novembro. O encontro com o Valenciennes, marcado para esta sexta-feira, foi adiado.Em todos os jogos da Ligue 1 e da Ligue 2 será respeitado um minuto de silêncio.