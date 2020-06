Jovem promessa do futebol espanhol morre em acidente no mar

La UD Las Palmas lamenta profundamente el fallecimiento del ex jugador de nuestro cadete Jorge Sánchez Vaca, que, procedente del UD Jandía, tenía previsto incorporarse a nuestro Juvenil A la próxima temporada. Enviamos nuestro pésame a sus familiares y amigos. DEP pic.twitter.com/y99xMLnvMX — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) June 20, 2020

O jovem futebolista do Las Palmas, clube das Canárias, morreu este sábado num acidente enquanto nadava no Canal de Orellana, em Badajoz.Jorge Sanchez Vaca, de 17 anos, preparava-se para ingressar na primeira equipa dos juvenis para a época de 2020/2021.Segundo as autoridades, morreu também um jovem de 15 anos no mesmo acidente.O anúncio da morte foi feito pelo clube que lamenta a perda da família e amigos.