Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovens ganham espaço com Rui Vitória

Formação com mais peso na próxima época. Vieira quer construir “Benfica à Benfica”.

Por António M. Pereira e João Pedro Óca | 08:39

Luís Filipe Vieira garantiu que nenhum clube europeu tem "tantos jogadores da formação disponíveis para chegar à primeira equipa como o Benfica", destacando os "46 convocados para as seleções jovens", e prometeu que na próxima época estarão pelo menos sete atletas da formação no plantel principal.



Os jovens alimentam o sonho do presidente em construir um "Benfica à Benfica", como o próprio referiu na última intervenção, nos Açores, e por isso a aposta no produto ‘made in Seixal’ é forte.



Só na atual Seleção sub-21 estão 10 jogadores ligados ao Benfica. Os defesas Yuri Ribeiro e Ferro, o médio João Carvalho e os atacantes João Félix, Diogo Gonçalves e Heriberto têm presença praticamente assegurada no plantel, mas há outros à espreita. Os médios Gedson Fernandes e Keaton Parks, oriundos da equipa B, começaram a mostrar-se a Rui Vitória na atual época e podem ter uma oportunidade na próxima.



Num outro patamar estão já o guarda-redes Bruno Varela e o defesa Rúben Dias, que se assumiram como titulares. "Vão aparecer outros Rúben Dias", disse Vieira no último sábado.



Assim, é bem possível que haja mais do que sete jogadores formados no Seixal na equipa principal em 2018/2019. Luís Filipe Vieira entende que Rui Vitória é o técnico ideal para rentabilizar a política que quer implementar no clube e, nesse aspeto, a sintonia entre ambos é perfeita.



O treinador já lançou vários produtos da formação que renderam muitos milhões de euros, como Nélson Semedo, Gonçalo Guedes ou Renato Sanches.