Jovens prejudicados com o fim precoce do futebol de formação

"Se não forem tomadas medidas na estimulação cognitiva, psicossocial e motora dos jovens poderemos ter consequências a curto e médio prazo" provocadas pelo fim precoce do futebol de formação. O alerta parte de João Paulo Costa, coordenador do gabinete de futebol da Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM).Em relação à maneira como clubes e jovens jogadores podem mitigar o impacto da atividade ter sido suspensa, o especialista admite à Lusa que não existe uma receita: "Será preponderante o seu contexto em geral e o familiar em particular." Idade, área e local de residência, tipologia da habitação ou enquadramento social são outros fatores a ter em conta."O nosso desafio é encarar estas dificuldades como oportunidades para desenvolver competências, essencialmente cognitivas, psicossociais, de resiliência e superação. Poderão existir marcas, mas podemos trabalhar para serem positivas", conclui João Paulo Costa, que tem no currículo experiências como treinador, observador, coordenador de scouting e selecionador distrital.O comportamento psicossocial dos jogadores profissionais de futebol vai mudar devido ao período de confinamento a que estão a ser sujeitos, garante João Paulo Costa, da Escola Superior de Desporto de Rio Maior."Vão existir fobias e é preciso lidar com elas", disse. O especialista garante que serão precisas três a quatro semanas de trabalho antes do regresso aos jogos, para evitar lesões: "Os jogadores corriam por semana entre 35 a 50 quilómetros e passaram para poucos metros, alguns nas passadeiras ou bicicletas... não é o mesmo."