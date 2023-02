Paulinho vai a jogo frente ao FC Porto, depois de ter fintado o Conselho de Disciplina (CD) da FPF na secretaria, leia-se o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) e o Tribunal Central Administrativo Sul (TCAS). Isto porque a sua providência cautelar (PC) foi aceite, suspendendo o cumprimento do segundo de dois jogos com que foi castigado por injúrias à equipa de arbitragem da final da Taça da Liga, perdida pelo Sporting para o FC Porto (0-2).









Ver comentários