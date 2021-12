César Boaventura continua na cadeia anexa à PJ do Porto. A magistrada do TIC do Porto não aceita privilégios e trata o empresário como todos os arguidos. Não há polícias à porta - como aconteceu, excecionalmente, com Maria de Jesus Rendeiro e agora com Manuel Pinho -, pelo que o empresário tem mesmo de aguardar pela colocação da pulseira eletrónica que é da responsabilidade do Instituto de Reinserção Social. Poderá só ir para casa, em Esposende, no início da próxima semana.









A fundamentar a prisão de Boaventura está o facto de a magistrada dizer que há perigo de fuga. A juíza diz que César Boaventura tem meios de fortuna que lhe permitem furtar-se à ação da Justiça e, se ficar em liberdade, poderá tentar manipular as provas do inquérito. Continua ainda o tribunal a defender que só a prisão domiciliária faz sentido porque também há risco de continuar a atividade criminosa.

Além de ficar preso em casa, Boaventura - que foi detido no âmbito da operação Malapata - está ainda proibido de falar com os restantes arguidos - o motorista Ramiro Viana e o amigo Marco Carvalho, um empresário de Barcelos da área da metalúrgica.





CM que está a proceder à analise da decisão de aplicação das medidas de coação, exatamente para apresentar recurso das mesmas.



Leia também Golpe com faturas de Benfica e Sporting. César Boaventura detido por teia de fuga ao Fisco A defesa do empresário, que diz estar falido mas gere verdadeiras fortunas através de offshores, já anunciou que pretende recorrer. Liliana Costa Pereira disse aoque está a proceder à analise da decisão de aplicação das medidas de coação, exatamente para apresentar recurso das mesmas.

Quanto aos outros dois arguidos, estão em liberdade desde a noite de quinta-feira.



Pormenores



Sem passaporte



Os dois arguidos que ficam em liberdade têm agora um prazo para fazer a entrega do passaporte. Não podem sair do País sem avisar as autoridades e não podem falar entre si, nem com Boaventura.



Vários crimes



Os arguidos estão indiciados por quatro crimes: fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais, burla também na forma qualificada e ainda o crime de falsificação informática.



Busca a clubes



Boaventura arrastou Sporting e Benfica para este processo. O empresário tinha na sua posse faturas alegadamente passadas àqueles clubes que a PJ quer agora saber se são ou não falsas.