Julian Draxler oficializado no Benfica

O médio internacional alemão Julian Draxler vai representar o Benfica até ao final da temporada, por empréstimo do Paris Saint-Germain, anunciou esta quinta-feira o líder da I Liga portuguesa de futebol, em comunicado.

"O médio Julian Draxler, de 28 anos, é reforço da equipa de futebol profissional do Sport Lisboa e Benfica. Campeão do mundo em 2014, o internacional alemão chega ao clube por empréstimo para a época 2022/23, proveniente do Paris Saint-Germain", informam o clube lisboeta, no site oficial.

O campeão do Mundo pela 'mannschaft' em 2014, no Brasil, tem um total de sete golos em 58 internacionalizações e cumpriu a formação nos germânicos do Schalke 04, tendo realizado a estreia na equipa principal na temporada 2010/11.