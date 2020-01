Júlio dá ‘banho de bola’ a Natxo

No duelo entre os dois únicos treinadores estrangeiros a orientar equipas da Liga, ambos espanhóis, a vitória sorriu à equipa orientada por Júlio Velazquez. O V. Setúbal foi a Tondela ganhar por 3-0 e Natxo Gonzalez foi muito contestado pelos adeptos locais pois esta época ainda só tem uma vitória em casa... frente ao Sporting, a 3 novembro 2019.

O jogo de ontem teve pouca história e ficou marcado pelos três golos da equipa da margem sul do Tejo. Aos 14’, Artur Jorge ganha no meio-campo e Carlinhos finaliza da melhor maneira uma jogada de transição rápida, após assistência de Guedes. Aos 31’, mau alívio da defesa do Tondela, com Zequinha a dilatar o marcador. Na segunda parte, o treinador da casa alterou o sistema de jogo e fez sair um dos três defesas-centrais para meter João Pedro. Três minutos depois, o incansável Guedes aproveitou da melhor maneira um ressalto entre as linhas de meio-campo e defesa para bater pela terceira vez Cláudio Ramos. Até final, a equipa visitante controlou sempre.