Júlio Loureiro diz estar inocente no caso e-Toupeira

Mesmo depois de detido, o funcionário judicial manteve funções no interior do Tribunal de Guimarães.

Júlio Loureiro, um dos arguidos do caso e-Toupeira, esteve esta quinta-feira em tribunal e falou em exclusivo à CMTV. O funcionário judicial acusado

formalmente pelo Ministério Público de 67 crimes garante estar inocente e todos os crimes de que está a ser acusado e que fará prova disso mesmo em tribunal.



O arguido no caso 'Toupeira' manteve funções no interior do Tribunal de Guimarães, mesmo depois das buscas efetuadas pela Polícia Judiciária em março e de ter sido detido.



Chegou mesmo a estar sem computador, que entretanto lhe foi devolvido.



"Continuo a trabalhar, continuo a considerar-me inocente, nunca acedi a nenhum processo, nunca fiz nada de ilegal, nunca cometi nenhum crime", disse em declarações à CMTV.



O funcionário concluiu ainda: "Em breve irei provar a minha inocência".