Júlio Mendes reeleito para terceiro mandato no Vitória de Guimarães

Conquistou 52,4% dos votos nas eleições disputadas com Júlio Vieira de Castro.

21:24

Júlio Mendes foi este sábado reeleito para um terceiro mandato na presidência do Vitória de Guimarães, clube da I Liga portuguesa de futebol, ao conquistar 52,4% dos votos nas eleições disputadas com Júlio Vieira de Castro.



Sócio número 7.084 e presidente do clube vimaranense desde 2012, o candidato da lista B recolheu 3.732 dos 7.274 votos contabilizados no ato eleitoral, impondo-se ao candidato da lista A (47,6%, com 3.390) no resultado mais equilibrado em eleições do clube - diferença de 342 votos -, adiantou Pedro Xavier, o responsável pela condução do processo eleitoral.



Este sufrágio, marcado pelo recorde de votação na história do clube vitoriano - superou a anterior marca de 7.099, que datava de 2000, quando António Pimenta Machado foi reeleito ante José Arantes, com 63% dos votos -, registou ainda 94 votos brancos e 58 nulos.



Com um sistema de um voto por cada sócio, o número de associados vitorianos que se deslocaram às urnas inverteu ainda uma tendência constante de quebra da votação que se verificava desde 2004, quando Vítor Magalhães, atual presidente do Moreirense, também da I Liga, derrotou Manuel Almeida, ao somar 84,6% dos 6.780 votos.



Júlio Mendes angariou mais votos em cinco das sete mesas de voto, conseguindo um máximo de 626 na mesa três, ao passo que Vieira de Castro ganhou as mesas cinco e sete, apesar do número máximo de votos registados por mesa, ter igualmente ocorrido na três (590).



O crescimento da afluência às urnas traduziu-se ainda numa quebra da abstenção para 29,6%, num universo de 10.336 sócios que chegaram ao dia de hoje em condições de votarem.



Nos outros atos eleitorais vencidos por Júlio Mendes, a abstenção fixou-se, em 2015, nos 93,4%, após votarem 1.319 dos 19.877 sócios inscritos no caderno eleitoral num ato sem oposição para o presidente reeleito -, e nos 69% em 2012, na disputa com Pinto Brasil.



O responsável pelo processo eleitoral frisou aos jornalistas, após fechadas as sete mesas de voto, elogiando os sócios pela "votação histórica" e pela capacidade para se absterem das "picardias" que marcaram a campanha eleitoral.



"Foi com dignidade e vitalidade que se fez mais uma vez história neste clube. Os sócios demonstraram que não são os resultados que os fazem mover, mas o que pretendem para o futuro do clube. Este clube será, porventura, em Portugal, o clube em que a participação associativa será a maior de todas, atendendo ao número de associados que o clube tem", disse Pedro Xavier.