Júlio Velásquez promete V. Setúval a "jogar pelos adeptos"

Vamos jogar pelos adeptos. No final, veremos como terminamos na tabela", disse ontem Julio Velázquez, técnico do V. Setúbal, na antevisão ao jogo desta quarta-feira (17h00) em casa, com o Santa Clara. O treinador afirmou ainda que quer deixar os apoiantes "orgulhosos" nos jogos que faltam para acabar a Liga.O clube do Bonfim já não vence há sete jornadas ( quatro empates e três derrotas) e Velásquez quer inverter o rumo dos acontecimentos: "Não vamos dizer se, no final, temos de conseguir 29, 30, 31 ou 34 pontos, Faltam nove partidas e vamos sempre jogar para ganhar."Ao contrário dos sadinos (1-1, Marítimo, na ronda anterior), o Santa Clara vem de uma vitória (3-2), frente ao Sp. Braga. "Enfrentamos uma boa equipa, que conseguiu um bom resultado no último encontro. O nosso foco é tentar minimizar os pontos fortes do adversário", revelou.Apesar da diferença pontual - os açorianos têm 33 pontos e os sadinos 29 -, o treinador espanhol não vê grande diferença entre as duas equipas. "O Santa Clara está a fazer uma boa época. É uma equipa muito similar à nossa. A partida vai ser muito difícil, mas temos a confiança a 100%", referiu.O V. Setúbal não tem lesionados nem castigados. Para o jogo com o Santa Clara, os sadinos voltam a contar com o contributo do médio José Semedo, que cumpriu um jogo de suspensão na partida (1-1) em casa do Marítimo. O jogador, de 35 anos, participou em 25 jogos esta temporada.O encontro entre o V. Setúbal e o Santa Clara, no Estádio do Bonfim, irá ser arbitrado por Cláudio Pereira, da Associação do Futebol do Porto. O vídeo-árbitro vai ser João Pinheiro, de Braga.