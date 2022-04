Foi preciso sofrer, mas o Benfica apurou-se para a final da Youth League. Os encarnados estão pela 4ª vez no jogo decisivo daquela que é a principal competição sub-19 da UEFA, o equivalente à Champions no escalão júnior.





As águias perderam a final logo no ano de estreia (0-3 com o Barcelona em 2014) e em 2020 foram derrotadas (2-3) pelo Real Madrid. Pelo meio, em 2017, o Red Bull Salzburgo impôs-se por 2-1. As duas equipas reencontram-se agora no jogo decisivo de segunda-feira, depois de os austríacos terem goleado o Atlético Madrid por 5-0.