"estado muito grave e com prognóstico muito reservado", segundo o clube.

O plantel do FC Porto juntou-se em campo para homenagear Alfredo Quintanao guarda-redes da equipa de andebol do clube que sofreu uma paragem cardiorrespiratória num treino na segunda-feira."Juntos com a família de Quintela", diz o clube portista numa publicação no Instagram acompanhada por uma fotografia do plantel a formar um coração num cordão humano.O jogador encontra-se internado no hospital de São João, no Porto, em