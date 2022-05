O Benfica vai gastar 8,28 milhões de euros só com os juros do novo empréstimo obrigacionista (EO). A taxa mais alta dos últimos seis anos e um reforço em 50% do crédito pedido obrigam as águias a pagarem mais pelo financiamento necessário para assegurar liquidez no dia a dia.



Na passada sexta-feira, o Benfica saldou o EO 2019-2022, que tinha a taxa de juro mais baixa da história das emissões encarnadas.









