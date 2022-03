Justiça feita por Cassiano no jogo Vizela-Famalicão

Vizela e Famalicão empataram esta sexta-feira (1-1), o que deixa as duas equipas separadas por dois pontos, com vantagem para os famalicenses, e em zona relativamente tranquila.Depois de um início morno, o Famalicão criou a primeira ocasião de golo, mas Bruno Rodrigues rematou por cima. Respondeu o Vizela por Sarmiento, que obrigou Luiz Junior a uma boa intervenção, e na transição rápida os famalicenses chegaram ao golo, aos 25’, por Bruno Rodrigues, após validação do VAR. Ainda antes do intervalo, Rashid e Samu estiveram perto de obter o empate, valendo Luiz Junior e um corte em cima da linha de Batubinsika.O 2º tempo teve menos momentos de perigo, com o Vizela mais balanceado para o ataque à procura do empate, que chegou por Cassiano aos 90’+1, dois minutos depois de Pedro Brazão ter sido expulso, dando justiça ao resultado.