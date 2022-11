O Ministério Público (MP) e a Autoridade Tributária acreditam que parte do dinheiro gasto pela SAD do FC Porto em comissões inflacionadas na transação de jogadores foi parar à esfera pessoal de Pinto da Costa através de negócios imobiliários, noticiou a ‘Visão’. Por isso, revela a revista, foram realizadas novas buscas esta semana na cidade do Porto para encontrar o rasto do dinheiro.









Ver comentários