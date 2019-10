Juventude Leonina invade bancada do pavilhão e exige demissão de Varandas

Frederico Varandas voltou a ser contestado pelas claques do Sporting, desta feita no Pavilhão João Rocha, no encontro do campeonato de futsal diante do Leões de Porto Salvo.



Na reta final da partida, as claques deixaram a sua zona habitual e dirigiram-se até à bancada central do Pavilhão João Rocha, concentrando-se em número considerável nessa zona a contestar e a insultar o presidente verde e branco.





No final, Varandas precisou de escolta policial para deixar o recinto, visto que as claques continuaram a 'pressão' sobre o líder leonino mesmo após o encontro.