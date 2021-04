Juventus admite 'limitação' do projeto da Superliga europeia face às desistências de 'peso'

A Juventus admitiu esta quarta-feira, em comunicado, que a Superliga europeia de futebol está limitada, tal como foi idealizada, após o pedido de saída do projeto por parte de alguns clubes.

"Neste contexto, embora a Juventus se mantenha convencida da solidez do projeto desportivo, comercial e das suas premissas legais, acredita que no presente são limitadas as hipóteses de o projeto ser concluído de acordo com a conceção original", referiu a 'Juve'.

No comunicado, sem nunca expressar que desistiu do projeto, o clube, no qual joga o internacional português Cristiano Ronaldo, começou por dizer que está consciente das intenções expressas por certas equipas.

"O emitente [Juventus] está ciente desses pedidos e intenções, expressos por alguns clubes para saírem deste projeto, embora os procedimentos necessários previstos no acordo não estejam concluídos", indicou.

AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham anunciaram no domingo a criação da Superliga europeia, à revelia de UEFA, federações nacionais e vários outros clubes.

A competição deveria ser disputada por 20 clubes, 15 dos quais fundadores -- apesar de só terem sido revelados 12 -- e outros cinco, qualificados anualmente.

Entretanto, a UEFA avisou que iria excluir todos os clubes que integrassem a Superliga, assegurando contar com o apoio das federações de Inglaterra, Espanha e Itália, bem como das ligas de futebol destes três países.

Algumas horas depois, após sofrerem grande contestação dos adeptos e críticas do primeiro-ministro Boris Johnson, os seis clubes ingleses anunciaram a saída do projeto, e já hoje Atlético de Madrid e Inter de Milão fizeram o mesmo.

Entretanto, o AC Milan afirmou estar "sensível às preocupações dos adeptos em todo o mundo" devido à criação da Superliga europeia e prometeu continuar a "trabalhar ativamente" para definir um "modelo sustentável" para o futebol.