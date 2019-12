Juventus diz que Cristiano Ronaldo merecia Bola de Ouro e já se fala em "guerra"

Cristiano Ronaldo ganhou a sua última Bola de Ouro ao serviço do Real Madrid, em 2017. Na primeira época do português na Juventus o troféu foi atribuído a Luka Modric, do Real Madrid, e este ano a Lionel Messi, do Barcelona. Ora nos bianconeri poucos entendem por que razão o avançado, que tem feito boas campanhas, tem ficado longe dos prémios individuais, tanto ao nível europeu como mundial.

Ao defesa-central Giorgio Chiellini -





, sobretudo na época passada - junta-se agora Fabio Paratici, diretor desportivo do clube italiano. "É difícil dizer se a Bola de Ouro foi retirada ao Ronaldo, mas não há dúvidas que alguns clubes como o Real Madrid e o Barcelona têm muito peso."

A 'Gazzetta dello Sport' faz manchete com o tema e fala numa "guerra estrelar por Cristiano: a Juve ataca o Real Madrid".

O jornal compara os últimos cinco anos dos dois clubes em termos de títulos e de dinheiro gasto, recordando, também, que Florentino Pérez está magoado com a saída do português. Não encontrou um substituto à altura e o vazio deixado por CR7 no plantel dos merengues acabou por evidenciar as fragilidades de alguns dos jogadores da equipa treinada por Zidane. Além do mais, a camisola 7 de Ronaldo foi entregue a Mariano, um jogador que não tem conseguido vingar na clube blanco...

que acusou o Real Madrid de não ter deixado o português ganhar