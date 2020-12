Juventus empata em casa com a Atalanta após penálti falhado de Ronaldo

Cristiano Ronaldo falhou esta quarta-feira um penálti, um facto raro, e a Juventus cedeu mais um empate, desta vez em casa, a um golo, frente à Atalanta, na 12.ª jornada da I Liga italiana de futebol.

A Juventus adiantou-se no marcador aos 29 minutos, fruto unicamente de uma ação individual de um jogador, Federico Chiesa, com um remate imparável de fora da área, depois de se livrar de dois adversários.

No entanto, o último quarto de hora da primeira parte, a Atalanta dominou completamente o jogo e só não empatou porque o guarda-redes polaco da Juventus, Schezny, efetuou várias defesas que seguraram a vantagem da 'vechia signora'.

Na segunda parte, a Atalanta chegou ao empate aos 57 minutos, com um golo apontado por Freuler.

Depois, o jogo voltou a equilibrar-se, até ao momento decisivo da partida, aos 61 minutos, quando Cristiano Ronaldo, que esteve em dia particularmente desinspirado, permitiu a defesa ao guarda-redes Pieluigi Gollini.

Na última meia hora as duas equipas arriscaram menos, retraindo-se com receio de perder o jogo, mas a Juventus é o campeão em título e jogava em casa, razão pela qual a Atalanta se mostrou mais satisfeita com o resultado.

O AC Milan lidera a Serie A com 27 pontos, seguido do Inter, com 24, da Juventus, com os mesmos 24, mas com mais um jogo, e do Nápoles, quarto classificado, com 23, enquanto a Atalanta segue na oitava posição, com 18 pontos.