Juventus empata em casa frente ao Sassuolo e põe em risco primeiro lugar

A Juventus empatou em casa frente ao Sassuolo e pode perder este domingo o 1.º lugar da Serie A, caso o Inter, que joga às 14h00 com o SPAl, vença a partida da 14.ª jornada da liga italiana.Buffon ficou muito mal na fotografia do segundo golo do Sassuolo, enquanto Ronaldo , de penálti, garantiu um ponto para a equipa de Sarri.