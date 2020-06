Juventus goleia Lecce com a ajuda de Cristiano Ronaldo

A Juventus venceu esta sexta-feira na receção ao Lecce, por 4-0, na abertura da 28.ª jornada da Liga italiana de futebol, com Cristiano Ronaldo a marcar mais um golo, de penálti, o seu 23.º no campeonato.

A 'vecchia signora' fez uma primeira parte fraca, com um futebol lento, previsível, sem verticalidade, razão pela qual chegou ao intervalo empatada sem golos com o modesto Lecce, que jogou desde o minuto 32 com menos um jogador por expulsão do central Fábio Lucioni, que dominou mal uma bola que lhe foi atrasada e acabou por cometer falta sobre o médio internacional uruguaio Rodrigo Bentancur.

Com mais um jogador, mas sobretudo com a entrada do brasileiro Douglas Costa, aos 52 minutos, a render o francês Adrien Rabiot, que aportou ao ataque mais criatividade e capacidade de penetração com a suas acelerações e de drible, os golos começaram a surgir com naturalidade.

Cristiano Ronaldo marcou o segundo golo, de penálti, cometido sobre ele, aos 62 minutos, mas teve participação direta em mais dois golos, o primeiro, pelo argentino Paulo Dybala, aos 53, e o terceiro pelo compatriota deste, Gonzalo Higuaín, lançado em campo aos 77.

No primeiro golo, Ronaldo faz o passe atrasado para a finalização de Dybala e, no terceiro, assistiu Higuaín, com um toque de calcanhar à entrada da área, com a bola a embater nas pernas de um adversário antes de chegar aos pés do avançado argentino.

A Juventus chegaria ainda ao quarto golo, aos 86 minutos, pelo central holandês Matthijs De Ligt, na sequência de um cruzamento de Douglas Costa.

Com este golo de hoje, Cristiano Ronaldo marcou a todas as equipas que defrontou na presente edição da Serie A, visto que no jogo da primeira volta, fora de casa, frente ao Lecce, em 26 de outubro, que terminou com um empate a um golo, o português ficou fora das opções de Maurizio Sarri.

A única equipa que não sofreu golos de Cristiano Ronaldo foi o Brescia, já que nos dois jogos da presente época entre a Juventus e a equipa do norte de Itália, o internacional português não foi convocado.

Com o golo de esta sexta-feira, Ronaldo passou a somar 23 no campeonato italiano e é o segundo melhor marcador da prova atrás de Ciro Immobile, da Lazio, que lidera com 27.

A Juventus segue na liderança com 69 pontos, seguida da Lazio (recebe no sábado a Fiorentina), com 62, do Inter (desloca-se a Parma no domingo), com 58, e da Atalanta (defronta a Udinese, no domingo, em Udine), com 54.