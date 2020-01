Juventus isola-se no comando da Liga italiana com golo de Cristiano Ronaldo

A Juventus, com um golo de Cristiano Ronaldo, aproveitou este domingo o deslize do Inter Milão e isolou-se na liderança da Liga italiana de futebol, após vencer no terreno da Roma, de Paulo Fonseca, por 2-0, na 19.ª jornada.

O avançado português foi titular e fez o seu 14.ª golo na atual edição da Serie A, aos 10 minutos, de grande penalidade, depois de o central turco Demiral, antigo jogador do Sporting, ter dado vantagem à equipa de Turim, logo aos três.

Na segunda parte, o argentino Perotti ainda reduziu para a formação da Paulo Fonseca, também de penálti, aos 68 minutos, mas a Roma acabou por não conseguir fugir à derrota.

Com este triunfo, no campo do quinto classificado da competição, a Juventus isolou-se no comando da Serie A, com mais dois pontos do que o Inter de Milão, que no sábado empatou na receção à Atalanta (1-1).

O Torino manteve-se na luta pelas competições europeias e subiu ao sétimo lugar, depois de vencer em casa o Bolonha, por 1-0, enquanto a Sampdoria fugiu aos lugares de despromoção com uma goleada (5-1) na receção ao Brescia, com destaque para um 'bis' do avançado italiano Quagliarella.

Com Miguel Veloso como titular e capitão, o Verona bateu o Génova, por 2-1, e a Fiorentina, que aparece esta época na luta pela manutenção, obteve um valioso triunfo perante o lanterna-vermelha Spal, por 1-0, em Florença.

A ronda termina na segunda-feira, com a receção do Parma, de Bruno Alves, ao Lecce.