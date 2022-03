O espanhol Alex Grimaldo é um dos alvos mais apetecíveis do atual plantel do Benfica, e para além do Barcelona, que quer o regresso do jogador, também a Juventus se juntou à lista de interessados no lateral-esquerdo de 26 anos.









Segundo o site Tuttosport, o objetivo da equipa de Turim para o próximo verão passa por renovar a ala esquerda, sendo dada como praticamente garantida a venda do brasileiro Alex Sandro.

O Benfica, tal como o CM noticiou, aceita vender o jogador no final da temporada, mas por um valor a rondar os 30 milhões de euros. O espanhol, que termina contrato em junho de 2023, vê com bons olhos um regresso à Catalunha, mas não fecha a porta a nenhum clube com um projeto desportivo aliciante que tenha peso na Europa (como é o caso da Juventus). Nos últimos anos, também de Itália tem surgido o interesse incessante do Nápoles, mas as propostas napolitanas estavam longe das pretensões encarnadas.





Grimaldo vai na sétima temporada nas águias. Em 2021/22 marcou seis golos.