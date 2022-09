A Juventus está decidida a garantir em janeiro o concurso do lateral espanhol Grimaldo. O clube italiano tem de chegar primeiro a acordo com o Benfica, mas em cima da mesa está um contrato de três anos com um salário anual a rondar os quatro milhões de euros.



O esquerdino, de 26 anos, termina contrato em junho podendo comprometer-se com outro clube já no início do ano.









