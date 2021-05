A Juventus qualificou-se este domingo para a Liga dos Campeões, mesmo deixando Cristiano Ronaldo no banco na última jornada da Liga italiana. A Juve ficou no 4º lugar, o último que dá acesso aos milhões da Liga milionária, graças à vitória (4-1) em casa do Bolonha. Mas o conforto da goleada não evitou o sofrimento, pois era preciso que o Nápoles não vencesse - o que acabou por acontecer (1-1 na receção ao Hellas Verona).





“Ele está bem. Fizemos cinco jogos em 15 dias e houve um grande gasto de energia na quarta-feira [a Juventus venceu a Atalanta na final da Taça de Itália por 2-1]. Juntamente com o treinador, decidimos colocá-lo no banco, de forma a estar preparado para entrar no decorrer do jogo”, disse Fabio Paratici, diretor desportivo da Juve, antes do jogo, colocando um travão nas deduções de quem viu a presença do avançado português no banco um sinal de que está de saída.