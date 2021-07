A bdelkahar Kadri está a ser apontado ao FC Porto. O médio argelino, de 21 anos, pode rumar ao Dragão por empréstimo com opção de compra. A informação é avançada pela ‘DZ Foot’, que revela ainda que o jogador do Paradou (Argélia) despertou a atenção de outros três clubes do campeonato português. São eles Sp. Braga, Santa Clara e V. Guimarães.









Avaliado em 1,5 milhões de euros pelo site Transfermarkt, Kadri é visto pelo FC Porto como um plano B para o miolo. Grujic continua a ser a prioridade dos azuis-e-brancos, mas o valor exigido pelo Liverpool (15 milhões de euros) está a atrasar o entendimento entre os clubes.





Leia também Grujic só fica no Dragão com desconto Para já, o FC Porto não tem disponibilidade financeira para investir a quantia pedida pelos ‘reds’ e está a tentar baixar a fasquia. Além disso, também a cobiça de outros clubes, como Hertha Berlim (Alemanha) e Sassuolo (Itália), está a dificultar as negociações pelo médio sérvio, de 25 anos, que já manifestou vontade de jogar de dragão ao peito.

Com o impasse por Grujic, o FC Porto estuda outras opções. É aqui que entra Kadri, que na época anterior fez 26 jogos pelo Paradou e marcou três golos.