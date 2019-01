Keizer centrado no segundo lugar para o Sporting

Leões apontam ao lugar que dá a possibilidade de jogar a Liga dos Campeões. Meta é superar Sp. Braga e Benfica.

Marcel Keizer redefiniu objetivos do Sporting e está agora centrado na conquista do segundo lugar do campeonato, que dá acesso à milionária Liga dos Campeões, depois de a equipa ter ficado a oito pontos do líder FC Porto.

Esta decisão ficou bem patente na forma como o treinador verde-e-branco encarou o clássico com o FC Porto (empate a zero), no qual foi mesmo acusado de ter arriscado pouco, quando podia ter reduzido a diferença para cinco pontos, caso tivesse vencido. Os leões estão no quarto lugar, tendo à frente Benfica (2º, a 5 pontos do FC Porto) e Sp. Braga (3º, a seis pontos dos dragões).

É certo que Keizer não perdeu o seu primeiro clássico desde que chegou a Alvalade, mas os oito pontos de distância fazem com que as preocupações sejam o Sp. Braga e o Benfica.

O investimento leonino está também na conquista das taças, da Liga e de Portugal, nas quais poderá conseguir um balão de oxigénio para o que falta do campeonato e apaziguar o descontentamento dos adeptos.

Os leões estão ainda na Liga Europa, uma competição que pode servir de montra para alguns jogadores. É que a condição financeira do clube não é famosa e há necessidade de fazer um encaixe importante para manter a competitividade da equipa.

Para já, as atenções estão na conquista do segundo lugar do campeonato.



Idrissa Doumbia já treina

O médio Idrissa Doumbia já treinou esta quinta-feira em Alcochete, integrando a sessão de trabalho com os jogadores que não foram utilizados no triunfo sobre o Feirense (2-0) para a Taça de Portugal, que permitiu a passagem às meias-finais.



A sessão de trabalho foi animada e visou a preparação para a receção ao Moreirense, amanhã ( 18h00, SportTV1). Esta sexta-feira (13h00), Keizer faz a antevisão do jogo. Entretanto, o Sporting confirmou o empréstimo de Misic ao PAOK até 2019/20. Os gregos ficam com direito de opção.