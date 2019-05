Keizer diz que Sporting tem de continuar a vencer e lutar até ao fim

O treinador Marcel Keizer frisou esta sexta-feira que o Sporting vai "lutar até ao fim" para conseguir conquistar a Taça de Portugal e até o segundo lugar na I Liga de futebol, sublinhando que é o melhor momento da época.

Com uma série de 10 triunfos consecutivos em todas as competições e a seis pontos do FC Porto, o técnico holandês foi cauteloso na abordagem, mas até se expressou em português para dizer que os 'leões' vão lutar até final, na esperança de ver uma escorregadela dos rivais no campeonato e de erguer o troféu da prova 'rainha', no dia 25, precisamente diante dos 'dragões'.

"A única que podemos fazer é o nosso trabalho e o nosso trabalho é vencer os jogos, temos feito isso nas últimas semanas e temos de dar continuidade a isso. Vamos lutar até ao fim", assegurou Marcel Keizer, em conferência de imprensa.



Quanto ao adversário da 33.ª jornada, o Tondela, Keizer alertou para os perigos e deixou elogios a uma equipa que está a lutar permanência.



"Atacam muito bem, têm jogadores muito rápidos, fecham muito bem as linhas e não dão espaço para jogar. Temos de estar muito concentrados no passe. Temos de vencer", salientou.



A utilização de Bas Dost na partida tem de ser gerida no encontro de sábado, uma vez que o ponta de lança ainda não pode cumprir os 90 minutos, segundo Marcel Keizer. Contudo, o técnico voltou a salientar que o plantel precisa dele.



Os rumores que dão conta da chegada do avançado argentino Luciano Vietto ao clube não foram alimentamos pelo treinador, referindo apenas que "não pode dizer nada sobre o assunto".



Keizer desvalorizou ainda a possível saída de Bruno Fernandes do clube no final da temporada, vincando que só fala de futebol com o médio internacional português.



"Sinceramente nunca falei com o Bruno sobre outras coisas que não o Sporting. Falamos sobre futebol e os próximos jogos", referiu.



No sábado, o Sporting, terceiro classificado, com 73 pontos, defronta o Tondela, 16.º e antepenúltimo, com 31, no Estádio José Alvalade, pelas 20.30, num encontro da ronda 33 do campeonato, que será dirigido por Tiago Martins, da Associação de futebol de Lisboa.