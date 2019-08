Keizer garante que Sporting está preparado para jogo frente ao Portimonense mesmo sem Bas Dost 

O treinador do Sporting, Marcel Keizer, assegurou este sábado que os 'leões' estão prontos para a visita ao Portimonense, para a terceira jornada da I Liga de futebol, apesar de já não poder contar com o avançado Bas Dost."É sempre importante vencer. Preparámos a equipa para vencer amanhã. Temos confiança. No último jogo tivemos um excelente arranque, o que nos deu confiança, e conseguimos o resultado, claro. Esta equipa está pronta para amanhã", afirmou o técnico holandês na conferência de imprensa realizada na Academia de AlcocheteA transferência do goleador holandês para o Eintracht Frankfurt está na iminência de ser oficializada e Marcel Keizer esclareceu as dúvidas sobre quando teve conhecimento efetivo da possível saída do jogador, depois de ter declarado na antevisão ao jogo com o Sporting de Braga que tinha ficado a saber do tema "há cerca de uma semana"."Houve um mal-entendido da minha parte. Foi por causa da questão de o Bas Dost ir para o Eintracht Frankfurt e quando é que eu soube disso ou se ele ia sair e quando é que eu soube. Respondi que sabia há uma semana, porque pensava que era em relação ao Frankfurt, mas a questão era sobre quando é que eu tinha tido conhecimento da saída. O Bas disse-me em maio que se surgisse um bom clube ele iria tentar sair. Portanto, já sabia", explicou.Sem deixar de sublinhar que "é normal" estar em contacto diário com o presidente e o diretor desportivo durante o período de transferências e que esta é uma fase "difícil" na preparação dos clubes, o técnico do Sporting mostrou-se igualmente tranquilo sobre a chegada de um substituto para Bas Dost no plantel."A transferência está em curso, ainda não está concluída. Por isso, estamos à espera. Temos agora o Luiz Phellype, mas virá outro jogador. Estou confiante de que virá", frisou, acrescentando: "Temos mais opções na equipa, pode ser o Luiz Phellype ou o Vietto, que também pode jogar como segundo avançado. Temos de ver amanhã, mas as opções existem".A possível entrada de Luciano Vietto para o 'onze' poderá também provocar algumas mudanças na dinâmica ofensiva e, sobretudo, implicar ajustamentos em relação ao capitão Bruno Fernandes. Os dois chegaram a jogar no onze durante a pré-época, mas ainda não foram opção inicial em simultâneo neste arranque de campeonato."Jogámos alguns jogos na pré-época com Vietto e Bruno. Vemos a qualidade de Vietto no treino e é claro que os dois gostam de jogar como 'número 10', por isso temos, enquanto equipa, de encontrar uma forma para os dois poderem jogar. Tentámos já na pré-época e ficámos satisfeitos por verem que podem jogar os dois, mas há também algumas coisas que temos de ajustar e é isso que estamos a fazer atualmente".Já sobre o adversário desta terceira ronda, Marcel Keizer teceu elogios ao conjunto orientado por António Folha e lembrou mesmo o desaire da temporada transata, no qual a equipa 'leonina' foi derrotada no Algarve por 4-2."O Portimonense esteve muito bem no ano passado contra as equipas de topo da classificação e nós perdemos 4-2 com eles. A equipa tem o mesmo treinador, tem muita dinâmica nos flancos, com três avançados rápidos, e possui qualidade no meio. Contra a nossa equipa, que também tem muita dinâmica, penso que temos confiança para conseguir lá um bom resultado", concluiu.O desafio entre o Portimonense e o Sporting, referente à terceira jornada da I Liga, está agendado para este domingo, às 18:30, no Estádio de Portimão.