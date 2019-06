Khalid Hachadi reforça o V. Setúbal

O avançado marroquino Khalid Hachadi, de 21 anos, já desbloqueou a situação do visto e é esperado esta quarta-feira no Bonfim, apurou o Correio da Manhã.

O reforço sadino pediu um visto para se deslocar a Portugal de forma a fazer os exames médicos, mas o consulado de Rabat agendou a data para o dia 4 de novembro, como o CM noticiou esta terça-feira, o que podia inviabilizar o negócio. No entanto, a insistência dos sadinos e a compreensão do consulado e do Ministério dos Negócios Estrangeiros desbloqueou a situação.

O jogador, que custou cerca de um milhão de euros, deve fazer os exames médicos esta quarta-feira e quinta-feira.

O V. Setúbal já iniciou a época com os exames médicos e vai contar, para já com quatro reforços. O avançado brasileiro Carlinhos, emprestado pelos belgas do Standard Liège, o defesa Bruno Langa (ex-Amora) e os avançados Khalid Hachadi (ex-Olympique Khouribga, Marrocos) e Guedes (ex-Al Dhafra, Emirados Árabes Unidos).