Kimmich falha dois jogos do Bayern Munique por não estar vacinado contra a Covid-19

O futebolista internacional alemão Joshua Kimmich, que não está vacinado contra a covid-19, vai cumprir nova quarentena, depois de ter estado em contacto com uma pessoa positiva, falhando os dois próximos compromissos do Bayern Munique, anunciaram hoje os 'bávaros'.

Kimmich, cuja opção pessoal de não tomar a vacina contra o coronavírus SARS-CoV-2 tem sido muito discutida na Alemanha, e alvo de fortes críticas, tinha acabado de cumprir uma quarentena que o afastou das duas últimas partidas da seleção germânica, frente ao Liechtenstein (9-0) e a Arménia (4-1), pelo mesmo motivo.

De regresso ao clube, Kimmich vai agora ficar de fora dos jogos do Bayern Munique contra o Augsburgo, hoje, para a Liga alemã, e contra o Dinamo Kiev, na terça-feira, para a Liga dos Campeões, em partida do grupo E, o mesmo do Benfica, e que integra ainda o FC Barcelona.

O Bayern Munique lidera a Bundesliga, com 28 pontos em 11 jornadas, mais quatro do que o Borussia Dortmund, e também comanda o grupo E da 'Champions', com 12 pontos em quatro rondas, seguido pelo FC Barcelona (seis pontos), pelo Benfica (quatro pontos), e pelo Dinamo Kiev (um ponto).

A Alemanha, que conta com uma das taxas de vacinação mais baixas da Europa (67,9%), está atualmente a ser atingida por uma nova vaga da pandemia de covid-19, descrita hoje pelo ministro da Saúde, Jens Spahn, como uma "emergência nacional".

A covid-19 provocou pelo menos 5.130.627 mortes em todo o mundo, entre mais de 255,49 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.