Kökçü diz que está "ansioso por jogar" pelo Benfica

O internacional turco Orkun Kökçü disse esta segunda-feira estar "ansioso por jogar" pelo Benfica, antes de começar o treino do campeão nacional de futebol, no estágio que está a realizar em St. George's Park.

Em declarações aos jornalistas, o jogador que protagonizou a mais cara transferência para o futebol português qualificou o seu novo clube como "grande e acolhedor", onde já se sente "em família".

"Os jogadores, a equipa técnica e o 'staff' são muito unidos e sinto-me em família. Todos me fazem sentir bem-vindo e isso é muito importante. Estou feliz por estar aqui e ansioso por jogar", disse Kökçü, que se transferiu do Feyenoord, da Liga neerlandesa.

Kökçü afirma que esta mudança "foi o passo perfeito para a carreira" e destacou o apoio dos adeptos ao clube: "Quando ando na rua vejo que os adeptos amam o Benfica. Acredito que este é o passo perfeito para a minha carreira".

"Comecei a falar com o Benfica em janeiro e, depois disso, vi os jogos e fiz a minha pesquisa. Constatei que era um grande clube e com muitos adeptos", frisou Kökçü.

O novo camisola 10 do Benfica, também comentou a próxima época: "Estou habituado à pressão. Na liga neerlandesa também havia bastante pressão porque era novo e capitão do Feyenoord, mas eu gosto dela. Sei que há boas equipas em Portugal, mas estamos focados em nós e a trabalhar forte. Não vamos pensar já no final, temos é de dar tudo durante a época", explicou.

Kökçü mostrou-se ainda satisfeito pelo reencontro com Aursnes, com quem jogou no Feyenoord, e falou de Di María: "Ainda não tivemos a oportunidade de nos conhecermos, mas é um jogador fantástico que jogou em vários clubes de topo. Tem uma carreira fantástica e acredito que posso aprender bastante com ele."

O Benfica está a realizar um estágio de pré-época em St. George's Park, Inglaterra, até sábado, 15 de julho.