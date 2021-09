Koeman lembra grandeza do Benfica e espera jogo difícil no Estádio da Luz

O treinador do FC Barcelona, Ronald Koeman, disse esta terça-feira esperar um "jogo difícil" frente ao Benfica, uma equipa que tem ambições, quarta-feira, na Luz, para a Liga dos Campeões de futebol.

"Jogam em casa e vão ter o ambiente a seu favor, vão tentar atacar para ganhar. Não são uma equipa que jogue para não perder", assinalou Koeman, quando questionado se espera um adversário mais cauteloso.

O treinador holandês fez esta terça-feira a antevisão do jogo da Liga dos Campeões entre Benfica e FC Barcelona, no Estádio da Luz, onde espera encontrar um adversário que tentará fazer beneficiar do fator casa e jogar para ganhar.