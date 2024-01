O médio Koba Koindredi, que está emprestado pelo Valência ao Estoril, deve ser apresentado nos próximos dias como reforço dos leões, apurou o Correio da Manhã.



Apesar de Rúben Amorim se ter remetido ao silêncio sobre a contratação do médio francês na antevisão do jogo com o Desp. Chaves, a verdade é que a negociação do jogador já entrou na fase dos detalhes.









