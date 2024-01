Koindredi só vai reforçar o Sporting na próxima semana, a seguir à final da Taça da Liga que se disputa este sábado entre o Estoril e o Sp. Braga.









Os leões já têm tudo acertado com Estoril e Valência (detentor do passe), mas a passagem dos canarinhos à final da Taça da Liga vai atrasar o seu ingresso. Só depois do jogo decisivo é que o reforço chega a Alvalade.

O Estoril detém uma opção de compra de três milhões de euros do jogador e terá de acionar essa cláusula junto do Valência, mas ainda não o fez. Situação que está também a desesperar os espanhóis, pois pretendem usar esse dinheiro para contratar Peter Federico (Real Madrid B).





Os canarinhos estão a esticar ao máximo a continuação do jogador, mas estão cientes que o vão perder neste mercado de janeiro. Quem também está a desesperar com o atraso na vinda do médio é Rúben Amorim que pretende começar a trabalhar o mais rápido possível com o novo reforço para atacar o título.