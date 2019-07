O West Bromwich, embora da segunda divisão inglesa, confirmou esta sexta-feira a chegada de Filip Krovinovic por empréstimo do Benfica.

O médio croata, de 23 anos, vai assim rodar em Inglaterra, depois de ter chegado às águias em 2017/18, vindo do Rio Ave. Nessa temporada fez 19 partidas, mas uma grave lesão afastou-o do relvado durante largos meses. Na época passada, Krovinovic fez apenas nove jogos pelos encarnados, mais três na equipa B."O Filip é um jogador brilhante e enérgico, que está ansioso por representar este clube, e todos nós estamos muito contentes por tê-lo connosco, especialmente Slaven Bilic. É fantástico que Krovinovic já cá esteja a tempo de viajar connosco para a nossa pré-temporada em Espanha. Este estágio vai ajudá-lo na sua forma física. Ganhou experiência no Benfica e esperamos que possa continuar a crescer aqui", referiu o diretor, citado pelo site do clube.