Kulkov, antigo futebolista internacional russo que representou o Benfica e o FC Porto na década de 90, morreu este sábado, aos 54 anos. A notícia do falecimento foi dada pela sua mulher, Elena Maharadze, sem outros detalhes, mas sabe-se que o antigo médio lutava contra um cancro no esófago desde agosto do ano passado. Por outro lado, a imprensa russa tinha feito saber, nas últimas horas, que Kulkov tinha testado positivo à Covid-19.









Vassily Sergeyevich Kulkov nasceu em Moscovo a 11 de junho de 1966. Debutou como profissional em 1986 no Presnya Moscovo mas foi no Spartak que se destacou. Em 1990/91, com esta equipa, chegou às meias-finais da Liga dos Campeões. O Benfica reparou nele e em 1991 transferiu-se para o clube da Luz, numa altura em que já era internacional pela ex-União Soviética e depois do desmantelamento pela Rússia.

Chegou ao Benfica acompanhado do seu compatriota Sergei Yuran, tendo-se juntado a estes dois, um ano mais tarde, Aleksandr Mostovoi. Um trio russo que na altura deu que falar no futebol português.





No Benfica, Kulkov conquistou um campeonato e uma Taça de Portugal. Em 1994/95, ele e Kulkov foram protagonistas de uma badalada dupla transferência para o FC Porto. Ali ganharam mais um título de campeões. No final da época, Kulkov regressou ao Spartak, jogou mais alguns anos na Rússia e em 1999/2000 regressou a Portugal para fazer uma época no Alverca, antes da retirada.





Benfica e FC Porto publicaram este sábado notas de condolências nas redes sociais.