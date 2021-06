Kylian Mbappé tinha tudo para ser a grande figura deste Europeu e apresentar ao Mundo as credenciais de herdeiro ao trono que é repartido entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi há mais de uma década. Desde logo a idade: 22 anos. Depois, uma fabulosa seleção por trás. E, acima de tudo, talento às carradas. Acabou por ser a grande desilusão, saindo de cena pela porta pequena, nos oitavos de final.





No dia seguinte à eliminação aos pés da Suíça, a nação francesa começou imediatamente a digerir a saída precoce da competição, pouco digna de um campeão do Mundo. E aponta o dedo a Mbappé. “Muito mal”, foi o veredito dos internautas inquiridos pelo jornal ‘L’Équipe’. Numa pontuação de 0 a 10, atribuem-lhe em média a nota 2,7 pela prestação na partida frente ao helvéticos. Uma penalização que se deve, em boa parte, ao facto de ter sido ele o jogador que falhou o penálti que custou a eliminação, no desempate após o 3-3 final. Mas não só. Mbappé esteve sempre longe do golo, neste Europeu. Não marcou nenhum, em contraponto com o ‘velho’ Benzema, que apontou quatro. Em conflito mental com o seu futuro (continuidade incerta no PSG). Mbappé é a estrela sem brilho deste Europeu.