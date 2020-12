"Lá Fora... lá fora!!": Filho de Sérgio Conceição revoltado com penálti assinalado contra o FC Porto B

O FC Porto B empatou (1-1) no Estoril, num encontro da 2.ª liga em que sofreu o golo da igualdade nos descontos, num penálti mal assinalado e muito contestado pelos portistas. Rodrigo Conceição, filho de Sérgio Conceição, perdeu a cabeça.O Estoril Praia salvou esta segunda-feira um ponto na corrida pela subida, ao alcançar um empate (1-1) com o FC Porto B, em jogo da 12.ª jornada da II Liga de futebol, com André Clóvis a marcar nos 'descontos'.

O embate entre primeiro e 13.º classificados do segundo escalão ficou também marcado pelos ânimos exaltados que se seguiram ao golo estorilista, na sequência de uma grande penalidade sobre Soria muito contestada pelos portistas junto da equipa de arbitragem e que redundou em alguns empurrões. O árbitro Carlos Macedo expulsou mesmo Paulinho Santos, membro da equipa técnica 'azul e branca'.

Até então, a história do encontro resumia-se essencialmente ao golo de Francisco Conceição, aos 39, que deu vantagem aos 'bês' portistas, numa excelente jogada individual culminada num remate duplamente desviado por Joãozinho e Hugo Gomes para a baliza dos anfitriões.

O golo obrigou o Estoril a assumir mais a iniciativa e a sair da sua zona de conforto, na qual não se importa de ceder domínio para ferir o adversário em ataques rápidos e cirúrgicos.

Contudo, o ataque da equipa orientada por Bruno Pinheiro encontrou em Cláudio Ramos um 'muro' que só seria vencido à lei do penálti, com o guardião português a fazer várias intervenções de grande nível. O balanceamento ofensivo deixou também o Estoril à mercê de contra-ataques rápidos de Francisco Conceição e Gonçalo Borges, mas sem a necessária eficácia para sentenciar o jogo.

Com a margem mínima a deixar tudo em aberto, a decisão viria numa polémica grande penalidade ao 10.º minuto além dos 90, que premiou o esforço do Estoril e foi muito penalizadora para um FC Porto B que ficou a segundos de conseguir o seu segundo triunfo fora de portas. Com este empate, o Estoril mantém a liderança com 27 pontos e o FC Porto B ocupa agora o 13.º posto, com 11 pontos.