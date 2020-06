Lage garante Benfica "sem medo nenhum"

"Foi uma situação que aconteceu, tivemos que a viver, mas pressinto que o assunto está ultrapassado. Não temos medo nenhum". A garantia foi dada ontem por Bruno Lage. Na antevisão do jogo de hoje (19h15) no reduto do Portimonense, o técnico dos encarnados referiu ainda que não soube como reagir ao ataque ao autocarro, uma vez que tudo aconteceu "muito depressa".Zivkovic e Weigl sofreram na pele este incidente: foram atingidos por estilhaços de vidro. "Estão bem, treinaram sem limitações e não há qualquer problema. Temos vontade que o jogo seja o mais rápido possível para marcarmos os golos que não marcámos na última partida [Tondela, 0-0, na Luz]. Sinto satisfação na equipa para trabalhar e dar uma alegria aos adeptos", referiu.Depois do empate com os auriverdes, Luís Filipe Vieira, presidente dos encarnados, chamou "ingratos" aos futebolistas e pediu respeito pelo "Benfica e pelos adeptos"."O presidente vai ao balneário quando entender. Foi uma conversa de pai para filhos", explicou o técnico setubalense.Com o jogo dos tondelenses, os benfiquistas somaram o terceiro empate consecutivo no campeonato. "O resultado não foi o que esperávamos, mas a equipa produziu oportunidades de golo. Espero que agora dê uma resposta e consiga marcar para alcançarmos a vitória que precisamos", vincou.Por agora, Bruno Lage está concentrado no encontro com o Portimonense, um adversário que, salientou, poderá causar dificuldades ao Benfica. "É uma equipa que tem muita qualidade na frente. Vão tentar conquistar três pontos que dão alento para atingir a permanência. Nós lutamos por um objetivo maior que é vencer o campeonato e queremos conquistar os três pontos", observou.O jogo com o clube algarvio será o primeiro encontro em que o técnico das águias poderá fazer as cinco substituições. "Há prós e contras. Concordo com esta situação e até prevejo que possa continuar no futuro, desde que se mantenham as três paragens", vincou.Caso não vença esta noite o Portimonense, a equipa do Benfica ficará com apenas um triunfo em 10 jogos, repetindo o registo alcançado entre 2 de março e 20 de abril de 2008, sob o comando de José Antonio Camacho e depois de Fernando Chalana. Nos últimos nove encontros, o Benfica ganhou um vez, empatou cinco e perdeu três.Vinícius não marca há quatro jogos e pode bater um recorde negativo em termos de golos, no jogo com o Portimonense. Desde que chegou ao Benfica, o avançado nunca esteve mais de quatro partidas sem faturar. O dianteiro tem 15 golos na Liga.Taarabt viu frente ao Tondela o 8º cartão amarelo da época, pelo que se for admoestado com nova cartolina durante o jogo de hoje à noite com o Portimonense terá forçosamente de ficar de fora na partida seguinte, com o Rio Ave, em Vila do Conde.O Benfica negou ontem formalmente a existência de acordos tendentes à aquisição do passe do central Koch, jogador do Friburgo.Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, fez a antevisão do jogo de hoje na segunda-feira. O técnico disse então que para lutar por um bom resultado é fundamental evitar desatenções "que podem provocar mossa".Depois do ataque com pedras ao autocarro do Benfica após o empate com o Tondela, na quinta-feira, a segurança foi reforçada durante as viagens dos encarnados.Ontem à noite, os jogadores e equipa técnica viajaram em dois autocarros de Lisboa para o Algarve, inicialmente escoltados por viaturas e motas da PSP e depois por equipas da Unidade Nacional de Trânsito da GNR. Ao que o CM apurou, todos os viadutos da A2 foram controlados por militares de vários destacamentos da GNR. A viagem até ao hotel em Lagos durou cerca de três horas.Hoje à tarde, as medidas de alta segurança vão repetir-se durante a viagem entre o hotel e o Estádio de Portimão, onde vai decorrer o jogo contra o Portimonense. O CM sabe que o autocarro da equipa vai ser escoltado por motas do Destacamento de Trânsito da GNR e por equipas da PSP, entre a cidade de Lagos e Portimão. Vão ser ainda mobilizadas equipas dos vários destacamentos territoriais da região, assim como do Destacamento de Intervenção de Faro. Os viadutos e locais onde o autocarro poderá abrandar vão ter especial atenção.Após o jogo, a equipa será novamente escoltada até Lisboa por viaturas da Unidade Nacional de Trânsito da GNR.