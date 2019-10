Lage garante que Benfica vai jogar para vencer na Rússia

Bruno Lage assumiu esta terça-feira a responsabilidade da equipa do Benfica no jogo desta quarta-feira (20h00, TVI) na Rússia, com o Zenit, para a Liga dos Campeões: "Vamos jogar para vencer. Estamos muito motivados."

A derrota com o Leipzig (1-2) na estreia da Champions e as últimas exibições nas provas internas deixaram alguma insatisfação entre os adeptos. Contudo, o técnico prefere retirar a pressão de cima da equipa: "Sou como os miúdos da formação que chegam à equipa principal. Represento o Benfica desde os sub-9. Na equipa B jogávamos sempre para ganhar, agora na equipa principal não vamos desviar-nos desse caminho. O Tomás [Tavares] nunca tinha jogado pela equipa B até esta época e está identificado com a responsabilidade do Benfica."

Sobre o duelo na Rússia, Bruno Lage quer uma "equipa mandona". "Queremos ter o controlo do jogo a todo o momento com bola. Quando não o fazemos, é em função da força do adversário. Tentamos nessa fase controlar sem a bola. Mas a nossa intenção é sempre ter a bola, ter jogo, procurar oportunidades de golo para vencer", disse o treinador na antevisão do duelo com a equipa russa.

Lage preferiu não dar pistas sobre o onze que irá fazer jogar de início. "Sentimos que temos essa necessidade [de mudar]. Em função das características dos jogadores e da nossa análise, olhamos para alas, avançados, laterais..."

As várias lesões neste arranque de temporada não parecem preocupar o treinador: "Temos consciência do trabalho que estamos fazer e, depois, perceber as razões pelas quais isso acontece. Temos tudo sob controlo, mas é de lamentar qualquer ausência. Quantos mais jogadores disponíveis, mais soluções teremos para sermos mais fortes."



Gabriel volta ao onze titular

O regresso do médio Gabriel deve ser uma das novidades no onze de Bruno Lage para o duelo de hoje com os russos do Zenit. O brasileiro já teve minutos nos dois últimos jogos (V. Guimarães para a Taça da Liga, 0-0, e com o V. Setúbal, 1-0) depois de recuperar de lesão no joelho direito.



Bruno Lage reconhece a importância do jogador de 26 anos nas movimentações da equipa e pondera entregar-lhe a titularidade no meio-campo, juntamente com o sérvio Fejsa. O marroquino Adel Taarabt, que tem sido aposta de Bruno Lage na equipa principal, poderá desempenhar funções mais ofensivas, neste caso no apoio ao avançado, que deverá ser o suíço Haris Seferovic. Ainda assim, o brasileiro Vinícius, que marcou o golo da vitória encarnada frente ao V. Setúbal, deve ser lançado (De Tomas parece ter perdido espaço, pelo menos, para já).



De resto, não são esperadas outras alterações significativas, ao contrário do que aconteceu na primeira jornada com o Leipzig. O jovem Tomás Tavares (18 anos) vai encarregar-se do lado direito da defesa, uma vez que André Almeida está lesionado na coxa esquerda e só regressa à competição no final do mês.



Técnico faz apelo ao voto

"Era importante sentirmos todos a responsabilidade de votar. Quantos mais votos, menos desculpas terão os que mandam quando as coisas não acontecem", disse Bruno Lage, em alusão às eleições que se realizam no próximo domingo.



PORMENORES

Frio e chuva

Prevê-se chuva e frio à hora do jogo de hoje em São Petersburgo. Os termómetros vão rondar os seis graus, temperatura bem diferente da que se faz sentir em Portugal.



Vitória dá 2,7 milhões

Um triunfo hoje na Rússia permite um encaixe de 2,7 milhões de euros. Já o empate garante 900 mil euros.



Elogios para Florentino

"Florentino é um jogador muito forte, com grande qualidade. É um jogador quase perfeito a nível tático. É muito inteligente, acho que vai tornar-se no melhor número 6 do Mundo", afirmou ontem Bruno Carvalho Santos, empresário do médio.