Lage sobre jogo Benfica-Moreirense: “É uma verdadeira final”

"A nossa atenção e motivação é olhar para as competições nacionais, para o campeonato e fazer deste jogo uma verdadeira final. Temos de conseguir os três pontos e seguir na mesma posição". O alerta está dado, Bruno Lage não aceita mais deslizes.

A mensagem de ambição surge depois de Luís Filipe Vieira ter comunicado a vontade de conquistar a Taça de Portugal e o campeonato. O treinador setubalense sabe da responsabilidade e está pronto para cumprir o objetivo. "Se não acreditasse [na dobradinha], acha que estava aqui? Acredito que temos condições mais que suficientes para continuar a vencer", revelou ontem o treinador português, de 43 anos.

A pressão está do lado do técnico numa altura em que tem um importante desafio hoje (20h45) em casa com o Moreirense para o campeonato. "Espero um adversário competente e nós temos de repetir o que fizemos nos derradeiros 60 ou 70 minutos do último jogo [3-3 em casa com o Shakhtar]. O adversário não vem jogar para defender. Tal como nós. A ambição de vencer o jogo seguinte tem de ser máxima, seja para ganhar, seja para jogar bem", afirmou.

Para o duelo com a equipa de Vítor Campelos, o técnico benfiquista apresentará uma surpresa no onze relativamente à última partida. "O Samaris treina muito bem. Está animado, está feliz, acredito que a equipa precisa dele neste momento. Se querem capas para os jornais, amanhã é Samaris e mais dez", revelou, deixando elogios ao médio grego: "É um ‘gajo’ importante, posso tratá-lo assim porque temos uma boa química com ele. É um ‘gajo’ de equipa. É o melhor médio do plantel quando defrontamos uma linha de cinco. Quando é preciso, entra um minuto para morrer pela equipa", enalteceu.



Seferovic de fora

Bruno Lage não convocou Seferovic para o jogo de hoje com o Moreirense. "Está fora", disse, não revelando as causas que estão na origem da decisão. O suíço é agora a terceira opção do plantel, atrás de Vinícius e Dyego Sousa.



Jantares custavam 600 euros

Uma investigação da Polícia Judiciária levanta novas suspeitas sobre o caso dos vouchers do Benfica - que eram entregues a árbitros, delegados e observadores da Liga - e revela agora que os jantares pagos pelo clube da Luz chegavam perto dos 600 euros, revelou a TVI. Entretanto, o Benfica negou ter sido "notificado pelo Ministério Público" relativamente a qualquer "inquérito judicial que esteja em curso".