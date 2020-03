Lage testa dupla Dyego e Vinícius

Bruno Lage testou nos últimos treinos do Benfica a dupla Dyego Sousa e Vinícius, dando indicações que o 4x4x2 clássico poderá regressar quando o campeonato se reiniciar, apurou oA crise do coronavírus que obrigou à paragem dos campeonatos, bem como dos treinos das equipas, veio interromper esta aposta num regresso a uma tática utilizada no arranque da temporada, mas com outros intervenientes: Seferovic e Raul de Tomas, vendido no mercado de inverno ao Espanhol.fdBruno Lage tenta resolver os problemas que a equipa enfrentou nos últimos oito jogos (uma vitória, quatro empates e três derrotas), tanto a nível defensivo como no plano atacante. O Benfica, nos últimos duelos, criou várias oportunidades para marcar, mas foi ineficaz.Nesse sentido, Lage pode voltar a utilizar dois ‘matadores’ em simultâneo: Vinícius, que é o melhor marcador da Liga, com 15 golos, e Dyego Sousa, reforço de inverno, que ainda procura o primeiro golo de águia ao peito. O luso-brasileiro esteve em apenas cinco jogos da temporada, alinhando como titular uma única vez (no 3-3, no Estádio da Luz, frente ao Shakhtar Donetsk, para Liga Europa).O médio Gabriel está a recuperar mais rápido do que o esperado do problema ocular que o afastou dos relvados desde fevereiro. O brasileiro, de 26 anos, poderá regressar aos treinos a cem por cento já em abril, ou seja, retornar à competição assim quer as provas forem retomadas."Não temos o orçamento que nos permita competir com os salários pagos pelos maiores 12 ou 13 clubes da Europa", disse Domingos Soares Oliveira, administrador da SAD encarnada, ao site ‘SportsPro’.