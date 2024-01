As decisões do VAR não vão ter explicações na instalação sonora do estádio e nas transmissões televisivas durante a ‘final four’ da Taça da Liga, em Leiria.Apesar de a medida ter sido autorizada pela FIFA e pelo IFAB, a Federação Portuguesa de Futebol entende que este não é o momento certo para que seja implementada.O Conselho de Arbitragem vai testar este sistema nos jogos da II Liga e da Liga feminina no próximo fim de semana.