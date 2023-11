“Se olharmos para a tabela, teoricamente é um jogo fácil. Na minha opinião, naquilo que vai ser o jogo em si, é um jogo difícil”, comentou Sérgio Conceição sobre a receção desta sexta-feira (20h15) ao lanterna vermelha Estoril.



O treinador do FC Porto espera dificuldades, apesar de o adversário estar no último lugar do campeonato: “Vejo o Estoril com excelentes jogadores, todos com uma formação muito interessante.









Ver comentários