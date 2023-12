Laporta avança por Félix e Cancelo

Joan Laporta, presidente do Barcelona, não escondeu esta segunda-feira a vontade de continuar com os portugueses João Félix e João Cancelo a título definitivo. "O agente dos jogadores, Jorge Mendes, e os clubes, Manchester City e Atlético Madrid, com quem temos boa relação e nos conhecem bem, já nos orientaram sobre por onde têm de ir os ‘tiros’ para que as operações se concluam", disse o líder do clube catalão em entrevista à agência EFE. "Sabemos o que fazer para que sejam incorporados no Barcelona. Temos interesse em que não estejam por empréstimo", afirmou.