Laporta: "Cheguei a ter esperança que Messi dissesse que jogava de borla"

Dois meses depois da saída de Messi do Barcelona, o astro argentino ainda dá que falar. Desta vez foi Laporta, presidente dos catalães, que esta sexta-feira em entrevista à rádio 'RAC1' contou mais alguns detalhes das negociações com o avançado, revelando que chegou a ter esperança que o craque "jogasse de borla"."Raiva de Messi? Não, gosto demasiado dele para ficar com raiva. Chega a uma altura que vês que não pode ser, e aí há desilusão de ambas as partes. Havia o desejo de ficar, mas estava pressionado pela oferta que tinha. Sabia que se não ficasse, ia para o PSG. Ficará na história do Barcelona como o melhor jogador da história", começou por dizer.E prosseguiu. "Tudo indica que tinha a oferta do PSG antes mesmo de sair do Barça. Sabíamos durante as negociações que tínhamos uma contra-proposta muito forte. Quando chegou o momento de tomar a decisão, achei que estava a fazer o melhor pelo clube. Tive a esperança que houvesse uma mudança de rumo e que dissesse que jogava de borla, mas não podemos achar que um jogador deste calibre o faria. Temos uma relação muito boa, ele sabia que eu lhe daria uma recompensa quando recuperássemos as contas".O presidente culé falou ainda do CVC, um fundo de ajuda para os clubes que, na opinião de Laporta, foi apenas um "rebuçado para o Barcelona pensar que tinha dinheiro suficiente"."Não havia margem para o colocar no plantel, podia colocar-nos em risco. O Barça está acima de Messi e de qualquer outro. Não havia margem. Não precisamos de mais dívidas e dissemos que se não fosse receita direta, não tínhamos interesse. Era uma operação inviável", rematou.