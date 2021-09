Laporta convoca reunião de emergência após "derrota humilhante" frente ao Benfica

Os dias de Ronald Koeman parecem contados em Barcelona. Depois da "derrota humilhante" frente ao Benfica (0-3), tal como o 'AS' a descreve, o presidente dos catalães terá convocado uma reunião de emergência com alguns dos responsáveis do clube para discutir o abandono imediato de funções do treinador holandês.Segundo a mesma fonte, esta reunião, que se realizou pelas 3H00, logo após a comitiva aterrar em solo espanhol, contou com a presença dos homens da confiança do presidente: o seu assessor, Enric Masip, Mateu Alemany, o diretor de futebol e Rafa Yuste, vice-presidente.Os responsáveis culé parecem ter acertada a rescisão de Koeman, e decidem neste momento a melhor forma de abordar o treinador. Outro dos temas na agenda terá sido o substituto do técnico: Xavi, Roberto Martínez e Pirlo estão na lista de Laporta.